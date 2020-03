Nooit eerder minder verkeersdoden dan in 2019

In West-Vlaanderen was er vorig jaar een forse daling van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het veiligheidsinstituut Vias.

Er vielen nog 56 doden, dat is het laagste aantal ooit. Een jaar eerder waren er nog 78 verkeersdoden in de provincie. Nationaal steeg het aantal verkeersdoden met 6%.

Enige provincie met daling

"West-Vlaanderen is de enige provincie waar we een stevige daling vaststelden van het aantal verkeersdoden (van78 naar 56 doden). Dat is het laagste aantal ooit voor de provincie. Bij de fietsers was er een halvering van het aantal fietsdoden (van 20 naar 10), maar ook bij de vrachtwagenongevallen vielen er minder doden (van 12 naar 6).

In de provincie Antwerpen (van 61 naar 77 doden) noteerden we daarentegen wel een grote stijging van het aantal verkeersdoden. Vooral bij de fietsers was de balans zeer negatief (van 11 naar 24 doden). Ook in Vlaams-Brabant was er een sterke stijging van het aantal verkeersdoden (van 34 naar 48). In Limburg (van 56 naar 57 doden) en Oost-Vlaanderen (van 68 naar 66 doden) bleef de situatie nagenoeg status quo.

Ook minder letselongevallen

Het aantal letselongevallen daalde wel in elke provincie. In West-Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met ongeveer 3%. Bij de vrachtwagens daalde het aantal letselongevallen bijna met een kwart (van 235 naar 182, -23%).