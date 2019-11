Nooit eerder minder dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen

Nooit eerder waren er minder verkeersdoden in West-Vlaanderen als de eerste negen maanden van dit jaar:32, of acht minder dan dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal mensen dat ter plaatse sterft bij een verkeersongeval in Vlaanderen stijgt wel, met 17 procent. Dat het cijfer in onze provincie net daalt is opmerkelijk, vooral omdat we de laatste jaren vaak de slechtste leerling van de klas waren.

Ook het aantal ongevallen met gewonden daalde trouwens: drie procent minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er waren vooral spectaculair minder ongevallen met voetgangers (-19%) en vrachtwagens (-23%).

Over heel Vlaanderen waren er ook opvallend meer ongevallen met motorrijders.