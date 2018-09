Noodplan bij stroomuitval klaar voor test

Het Provinciaal Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) is klaar om getest te worden als het afschakelplan effectief in werking treedt bij energietekort. Dat antwoordde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Door de inactiviteit van zes van de zeven kernreactoren in ons land is de kans groot dat er in november en zelfs in januari en februari een energietekort dreigt.

“In tegenstelling tot plotse stroomonderbrekingen kan de overheid zich wel concreet voorbereiden bij een opduikende elektriciteit schaarste, bijvoorbeeld door de opmaak van een nood- en interventieplan en door een inventaris op te maken van de risico’s in West-Vlaanderen bij een gecontroleerde afschakeling van de elektriciteit”, zegt provincieraadslid Himpe.

Algemene black-out vermijden

“Het eerste afschakelplan dateert intussen van 2005 en treedt automatisch in werking bij een incident of het kan manueel ingeschakeld worden om een algemene black-out te vermijden. “In 2015 waren er nog heel wat wijzigingen en werd het aantal West-Vlaamse steden en gemeenten dat deels of helemaal getroffen wordt bij een afschakeling uitgebreid. Door deze spreiding kan cruciale infrastructuur gespaard worden”, zegt de gouverneur.

Het BNIP ‘Afschakelplan’ is klaar om in werking te treden. “Maar het zal dan wel een eerste grote test worden van het plan”, aldus gouverneur Decaluwé. “Want in tegenstelling tot andere nood- en interventieplannen kunnen die niet op het terrein uitgetest worden.”

