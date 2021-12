Noodopvang extra vakantieweek Roeselare: "Vraag beperkt"

In Roeselare hebben de basisscholen en de stad beslist dat kinderen in hun eigen school opgevangen zullen worden tijdens de noodopvang in de extra week kerstvakantie. In totaal hebben zo’n 300 leerlingen uit het basisonderwijs in Roeselare behoefte aan noodopvang volgende week.

Vandaag was het druk op de speelplaats van stedelijke basisschool De Brug in Roeselare. Maar volgende week zal dat anders zijn. De school voorziet zoals afgesproken noodopvang maar de vraag ernaar blijft beperkt.

"Er zijn halve dagdelen dat er 25 kinderen aanwezig zijn uit Kleuter en lager. Er zijn halve dagdelen dat er maar een zevental leerlingen aanwezig zullen zijn dit op een totaal van 550 leerlingen. Eigenlijk valt dat best wel mee", zegt Koen Dierynck van de Stedelijke basisschool De Brug.

Nathalie Muylle, schepen van Onderwijs van Roeselare: "Er is eigenlijk beslist geweest met de drie netten, zowel het vrij, het gemeenschaps- en het stedelijk net, dat de scholen noodopvang gaan organiseren. In totaal hebben een 290 kinderen noodopvang aangevraagd, dit is op een totaal van 7200 kinderen, een goeie 4% van onze kinderen."

Extra inspanning van onderwijspersoneel

De noodopvang is voor de leerkrachten zelf opnieuw een extra inspanning in wat al een heel turbulente periode is voor het onderwijs.

"Dat is een hele moeilijke die ene dag verloopt beter dan de andere want het is voor de leerkrachten echt niet gemakkelijk om voortdurend te switchen, klassen over te nemen. Het is heel flexibel zijn en de vraag is inderdaad hoe lang ze dit nog kunnen volhouden."

Geen uitbolweek

Heel wat ouders hebben een oplossing gevonden voor hun kinderen volgende week, maar dat lukt niet voor iedereen.

"We zien dat er wel situaties zijn rond ouders, ik denk ook aan alleenstaande ouders, mensen die in de zorg werken. Mensen die in volcontinue systeem werken. We staan een week voor kerst, denk ook maar aan de distributieketens, waar verlof of TW niet mogelijk is."

Kortom, zowel voor de ouders als voor de leerkrachten is van een uitbolweek geen sprake.