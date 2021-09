Noodnummer 1722 actief: kans op felle regen- of onweersbuien

Binnenlandse Zaken activeert het noodnummer 1722 als er kans is op wateroverlast of schade door de felle wind. Zo willen ze het gewone noodnummer 112 ontlasten, dat dan vrij blijft voor echte noodoproepen. Stormschade of wateroverlast kan je melden op 1722. Het kan zelfs online.

"Lokaal felle buien"

Of het vanmiddag echt zover komt in West-Vlaanderen is nog de vraag, maar het is niet onmogelijk, zegt weerman Geert Naessens. "Er komt snel meer bewolking binnenlopen, gevolgd door regen- en onweersbuien in de namiddag. Die kunnen lokaal fel zijn, al zal er zeker niet overal een bui vallen."

Vanavond valt er nog een enkele bui, in de nacht is het dan overwegend droog met toch nog een enkele lokale bui.