"Noodmaatregelen voor visserij bij harde Brexit"

Nu de Brexit-deal opnieuw werd weggestemd in het Britse Lagerhuis blijft het risico op een harde Brexit, op een goede twee weken van de deadline, erg groot. In het Europese Parlement stemde men vandaag over verschillende noodmaatregelen. Ook in Vlaanderen ligt een Brexit-decreet op tafel.

Tom Vandenkendelaere en Bart Dochy (CD&V) maken zich onder meer grote zorgen over onze visserij: “Als we dan toch van de klip afvallen, moeten we ervoor zorgen dat we minstens een parachute aanhebben. Onze vissers bijvoorbeeld dreigen van de een op de andere dag de toegang te verliezen tot de Britse wateren. Een aanpassing van de wetgeving was dus nodig om ervoor te zorgen dat onze vloot, tijdelijk, nog kan vissen in Britse wateren én omgekeerd. Ook de uitwisseling van quota zal kunnen worden verdergezet", weet Vandenkendelaere.

“De Vlaamse visserij heeft het de laatste jaren al niet onder de markt. Het laatste wat we nu kunnen gebruiken is een brexit op de kap van onze vissers. Ook in Vlaanderen zetten we alle zeilen bij om onze vloot te vrijwaren van de ergste gevolgen van een abrupte brexit", vult Bart Dochy aan.