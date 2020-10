Noodkreet ziekenhuizen: tweede coronagolf nu al erger

Opschalen is de boodschap om klaar te zijn voor de grote toevloed van november. Momenteel liggen er 159 patiënten op de Covid afdeling daarvan zijn er 25 intensieve covidpatiënten. Patiënt Geert Verbrugghe uit Zonnebeke is voldoende op krachten om nu verder thuis uit te zieken. Over Covid-19 is hij duidelijk: "Ik kan toch één ding zeggen. Het is toch iets ernstigs. Het is serieus, ik wil iedereen daarvan bewust maken. Ik had dat nooit gedacht, neen zeker niet."

Pleidooi voor tweede lockdown

De 18 verpleegkundigen op de covidafdeling hebben meer dan de handen vol. Na de eerste golf zit pauzeren er niet in. De ziekenhuizen dreigen te crashen en de uitval van het personeel neemt toe: "Ik denk dat het absoluut klopt. We moeten we helaas bevestigen ook hier gaat afdeling na afdeling open en uiteraard kan er altijd wel een bed bij maar onze limiet zit op onze verpleegkundigen het zijn onze mensen die de zorg moeten leveren die uitvallen en het is meer puzzelen om voldoende handen aan bed te krijgen", zegt Longarts Hannelore Bode.

Operaties met recovery in intensieve zorgen uitgesteld

In het AZ Delta spreken ze van D-Day. Operaties waarbij je achteraf op de intensieve zorg terecht komt worden uitgesteld. Om capaciteit vrij te houden voor coronapatiënten. De overheid heeft te laat ingegrepen, de roep naar een algemene lockdown is groot: "We zien bijvoorbeeld naar borstkankerchirurgie in de eerste golf dat we dertig procent minder operaties hadden laten doorgaan. Ik vermoed dat dat zich in de uitkomstcijfers van volgend jaar zich zal aftekenen. Het leven van talrijke patiënten zal inkorten. En dat is mentaal een harde noot. Ik heb er vannacht niet goed van geslapen. De emmer is bijna vol.", aldus Karin Decaestecker, die de COVID-19 pandemie in AZ Delta coördineert.