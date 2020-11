Noodkreet kledingketen: "Open vanaf 1 december of we verdwijnen"

"Geef ons aub de kans om vanaf 1 december veilig open te gaan". Dat is de noodkreet van Ubbe Descamps, zaakvoerder van kledingketen Brooklyn met vestigingen in Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende, Knokke-Heist en Waregem. "Anders dreigen winkelketens zoals die van ons te verdwijnen".

In een videoboodschap op Facebook richt hij zich rechtstreeks tot premier Alexander Decroo (Open VLD).

"Onze winkels zijn al 15 dagen gesloten", zegt Ubbe Descamps in het filmpje.

"Stock straks niets meer waard"

"Onze webshop doet het gelukkig goed maar de winkels zijn gesloten. In ons magazijn ligt een grote stock die over een paar weken niets meer waard is. Die moet in koopjes omdat de grote spelers ook kleding in koopjes gaan steken. En wij, als kleine speler, moeten volgen.

De urgentie is blijkbaar niet doorgedrongen tot in de Wetstraat. We worden niet gehoord en worden gevraagd om geduld te hebben. Wij weten ook niet wat de coronacijfers gaan doen."

(lees verder onder de foto)

"Verkoop op afspraak toelaten"

"We weten wel zeker dat kleine kledingketens, zelfstandig gerund met enthousiast personeel niet meer mogelijk zullen zijn in de toekomst. En dat omdat we de kans niet krijgen om te bewijzen dat we kunnen open zijn, zonder de grote massa aan te trekken.

We kunnen onze klanten op afspraak laten komen en hen veilig helpen. Geef ons aub de kans om vanaf 1 december open te gaan. Op afspraak zodat we nog iets kunnen maken van ons jaar want het is meer dan nodig", besluit Ubbe Descamps.

Het filmpje wordt druk bekeken op sociale media en is al heel wat gedeeld.