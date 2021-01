Noodcentrales 112, 100 en 101 terug bereikbaar

Door een technische panne waren noodnummers 112, 100 en 101 enkele uren onbereikbaar in West-Vlaanderen. Intussen is dit opgelost.

In de hele provincie West-Vlaanderen waren de noodnummers 112, 100 en 101 door een technisch defect niet bereikbaar. Was je in nood en moet je brandweer, ziekenhuis of lokale politie bereiken, dan waren dit de oplossingen:

De noodcentrales zijn bereikbaar op volgende gsm-nummers: 0471 51 29 04 of 0471 51 29 70 of 0471 51 31 42.

Ook rechtstreeks bellen naar het vast nummer van de lokale brandweer, het ziekenhuis of de lokale politie is mogelijk.

Wie enkel vast nummer heeft, belt best rechtstreeks lokale brandweer, het ziekenhuis of de lokale politie. #noodnummer pic.twitter.com/g6CnnODLQS — Provincie West-Vlaanderen (@provinciewvl) January 8, 2021