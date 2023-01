"Nonkels" wint Kastaar voor beste fictiereeks

De comedyreeks vertelt het verhaal van de West-Vlaamse broers Luc, Pol en Willy Persyn, hun familie en hun Kameroense vluchteling Innocent. Dat de reeks bijzonder populair was, ondervonden ook de acteurs. Rik Verheye (nonkel Willy): “De respons was absoluut overweldigend. Van quotes die ons werden nageroepen tot een uitpuilende mailbox met foto’s van volgens Carine correct geserveerde - rik an rik, gelijk twee halve maantjes - pannenkoeken. Om maar te zwijgen van hilarische selfies met de grasgroene Porsche van Nonkel Willy en de vele foto’s van een random lap kunstgras. Hoe zalig is dat?!”

Momenteel werken scenaristen Jelle De Beule, Rik Verheye en Koen De Poorter aan de afleveringen voor het tweede seizoen.