Een non van 59 is door de politierechtbank in Brugge veroordeeld tot een effectieve boete van 500 euro en een rijverbod van vijftien dagen.

De non reed een klein jaar geleden op de parking van een rusthuis in Tielt tegen een geparkeerde wagen. Daarna reed ze gewoon weg. Op camerabeelden is te zien hoe ze achteruit tegen een wagen rijdt. Die wagen beweegt duidelijk door de aanrijding. De non beweert dat ze de schok niet heeft gevoeld, maar daar had de rechter geen oren naar. Volgens hem gaat het hier om een zuiver vluchtmisdrijf.