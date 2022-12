Nog week lang hinder na treinongeval in Ardooie

"Bel de hulpdiensten"

Infrabel doet naar aanleiding van het ongeval nog een oproep voor wie in panne komt te staan op een overweg. "Aan elke overweg hangen stickers met een noodnummer en alle info over die overweg. Kom je ooit vast te zitten, verlaat dan je voertuig zo snel mogelijk en bel dit nummer. De hulpdiensten staan in rechtstreeks contact met onze verkeersleiding die het treinverkeer ter plaatse kan stilleggen. Zo kan een aanrijding worden vermeden."

Maar die informatie lijkt niet zo duidelijk te zijn. "Ik ben direct naar buiten gelopen, de stoplichten kleurden al rood. Ik wilde nog bellen, maar ik vond geen info op de borden. Aan de overkant hing blijkbaar wel een nummer", vertelt een ooggetuige. (Lees verder onder de foto.)

Ooggetuigen zagen alles gebeuren:

"Ik heb onmiddellijk gereageerd, dat is een fractie van een seconde die je hebt. Ik heb de mensen weggeduwd... Op dat moment is het leven, of... ja, je begrijpt het wel", vertelt iemand die ter hulp schoot.