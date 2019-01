Nog veel vragen na bedrijsbrand bij Matco

De buurtbewoners van Matco in Waregem zitten nog steeds met veel vragen na de brand bij het chemische bedrijf, bijna een maand geleden. Dat is gebleken tijdens een informatievergadering voor de mensen uit de buurt.

Op 19 december heeft een hevige brand het chemische bedrijf grotendeels verwoest. Bij de bluswerken is nogal wat bluswater met resten van latex in de nabijgelegen Gaverbeek terechtgekomen. Tijdens een informatievergadering op initiatief van het stadsbestuur hebben de Vlaamse Milieumaatschappij en het bedrijf zelf uitleg gegeven bij de metingen die zijn uitgevoerd en bij de stappen die nog gezet moeten worden. Zoals bekend heeft de instroming van bluswater de biotoop van de Gaverbeek ernstig beschadigd. Dat heeft de VMM vorige week al bekend gemaakt. Maar de buurtbewoners maken zich vooral zorgen over de rookpluim die bij de brand over hun huizen is getrokken en de roetneerslag. De rook is volgens de brandweer alvast niet schadelijk. Nogal wat buurtbewoners zijn niet te spreken over de communicatie vanuit de stad na de brand. Ze vinden die niet grondig genoeg en vooral te laat.

oorzaak nog niet bekend

Volgens de bedrijfsleiding zijn de medewerkers en de brandweer ook vandaag nog bezig met de bestrijding van kleine brandhaarden en proberen ze te voorkomen dat er bijkomende gevolgen zijn voor de buurt. De burgemeester van Waregem heeft vandaag een sloopvergunning afgeleverd om de chemische stoffen in de getroffen delen van het bedrijf vanaf donderdag op te ruimen. De productie is overgebracht naar andere afdelingen en de opslag van de stoffen is tijdelijk verhuisd naar Kuurne.

