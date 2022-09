"Nog veel vragen, maar geen info": familie slachtoffers rusthuismoorden willen duidelijkheid

De oma van Lindsay was 93 toen ze stierf in het woonzorgcentrum. Ze kreeg een extreme suikerval en werd plots heel ziek. "De vrijdag zat ze nog in de zaal te zingen en te dansen, echt een zotte mie. De zondagochtend kreeg mijn ma dan telefoon dat het niet goed ging. Daarna niets meer."

Op zoek naar naaldsporen

Ook bij de oma van Ymke en Lobke hetzelfde verhaal. Ze moet met spoed naar het ziekenhuis in Waregem. "De wetsdokter kwam binnen en zei dat ze op zoek waren naar naaldsporen. We hebben gekeken tussen haar handpalmen en haar tenen. Daar hebben we een prikspoor gevonden", vertelt Ymke.

"Dat moment was schrikken: 'dat kan toch niet waar zijn dat er zulke dingen gebeuren met oma?'".

Ook de familie van de vijf slachtoffers die het wel overleefden willen nu eindelijk antwoorden, om hun verdriet een plaats te kunnen geven.

