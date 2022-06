Nog tot en met zomer 2023 zeker waterpret in reitjes

Nog zeker tot en met volgende zomer kan je in de Brugse reitjes plonzen. Daar is onzekerheid over, nu de stad van de Sint-Pietersplas dé watersportplaats van Brugge wil maken.

Dat zou voor de stad een dubbele kost zijn. Zwemmen in de reitjes is nog niet meteen afgeschaft, vraag is wel hoelang nog. Het is aftellen tot het laatste weekend van deze maand. Dan is de zwemzone in Brugge weer open. Vlakbij de coupure brug mag je er tot eind augustus weer zwemmen in de reitjes. Reserveren is na twee coronazomers niet meer nodig.

Het zomerzwemmen kost de Brugse stadskas 150.000 euro En het zijn ook voor een stad als Brugge dure tijden met de oplopende inflatie en de hoge energierekeningen. Daarom wordt het afschaffen van het zomerzwemmen in de reitjes overwogen