Nog tot 29 november: sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen zouden oorspronkelijk dit voorjaar plaatsvinden, maar werden vanwege de coronapandemie uitgesteld naar de tweede helft van november. Omdat onder meer ons land intussen in een tweede golf zit, werden de mogelijkheden tot digitaal of per brief stemmen fors uitgebreid. In Belgische bedrijven zijn 10.923 procedures voor de organisatie van sociale verkiezingen opgestart, een record. Wij gaan langs in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Daar brengen zo'n 600 medewerkers uit de zorg hun stem uit.

Uitzendkrachten mogen ook stemmen

Elke vier jaar vinden in ons land sociale verkiezingen plaats, waarbij iedereen die langer dan drie maanden in een bedrijf aan de slag is zijn of haar stem kan uitbrengen. Nieuw dit jaar is dat ook interimarissen die langer dan drie maanden binnen hetzelfde bedrijf werken mogen stemmen. Geschat wordt dat zo'n 30.000 uitzendkrachten hun stem zullen mogen uitbrengen. In 2016 konden bedrijven ook al een elektronische stemming organiseren, maar dit enkel via computers in een stembureau in het bedrijf. Nog voor de coronacrisis werd dat uitgebreid naar de werkcomputer, en eind oktober volgde een verdere uitbreiding. De sociale partners kwamen toen overeen dat de verkiezingen overal elektronisch of via de post mogen verlopen.

De liberale vakbond ACLVB-CGSLB draagt lijstnummer 1, de christelijke ACV-CSC nummer 2, de socialistische ABVV-FGTB nummer 3 en NCK-CNC, de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel, nummer 4. Bijna 2 miljoen werknemers kiezen een CPBW, ruim 1,7 miljoen kunnen ook voor een Ondernemingsraad stemmen. Een bedrijf dat gemiddeld 50 werknemers telt, moet over een comité beschikken. Zijn dat er 100, dan moet er een ondernemingsraad zijn.