Nog te bouwen casino staat te koop

Uit een verkoopsbrochure blijkt namelijk dat de Willemen-bouwgroep op zoek is naar een nieuwe eigenaar voor het gebouw. En dat nog vóór er al één steen is gelegd. Volgens de bouwgroep is er niets aan de hand, maar Dedecker spreekt van een heel dubieuze zaak.

Bouwgroep Willemen ziet naar eigen zeggen geen graten in een verkoop van het project op plan, en zegt dat ze het nieuwe casinogebouw volgens de voorschriften zal bouwen. Het project wordt onder de naam ‘The Dune’ aangeprezen, het Engelse woord voor duin. Volgens Willemen zal het casino elk jaar meer dan 2 miljoen euro opbrengen.