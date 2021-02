Nog steeds opnamestop na uitbraak in AZ Damiaan

In het AZ Damiaan in Oostende geldt er nog steeds een opnamestop.

Dat is al sinds afgelopen vrijdag zo nadat er een uitbraak was van het coronavirus bij patiënten en ziekenhuispersoneel. En die uitbraak is maar moeilijk onder controle te houden. Want intussen zijn nog meer patiënten en medewerkers besmet geraakt.

Ziekenhuis stuurt patiënten door

Voor patiënten die een geplande opname hadden met overnachting, betekent dat dus wachten. Dringende gevallen, al dan niet COVID-gerelateerd, worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. Onder meer naar die in Knokke-Heist en Brugge. Ingrepen en behandelingen via daghospitalisatie en raadplegingen gaan wel door.