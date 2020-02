Het vooruitzicht momenteel is dat deze situatie vermoedelijk de hele dag nog zal blijven duren. De seinstoring ontstond maandag in de vroege namiddag. "Zolang niet 100 procent duidelijk is wat de exacte oorzaak van de storing is, laat Infrabel, om veiligheidsredenen, daar geen treinverkeer toe", klinkt het. Intussen blijven er vervangbussen rijden tussen Lichtervelde en Diksmuide.

