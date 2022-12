Nog nooit zoveel wzc's onder verhoogd toezicht

Het aantal is in enkele maanden tijd verdubbeld. 25 zijn er nu, en daar zijn ook 5 West-Vlaamse woonzorgcentra bij, zoals Rozenberg in Oostrozebeke en deze maand is daar ook nog Rusterloo bijgekomen, in Beernem.

De woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht staan, krijgen bepaalde tekorten niet weggewerkt en ze moeten extra controles ondergaan. Pas als er structurele verbeteringen zijn, verdwijnen ze van de lijst. Het grootste probleem is een tekort aan personeel, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.