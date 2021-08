Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute zijn er in West-Vlaanderen 15 verkeersdoden gevallen in de eerste zes maanden van het jaar.

Dat is een daling van 15 naar 13. In West-Vlaanderen waren het er zelfs nooit minder. In Limburg (van 17 naar 23), Vlaams-Brabant (van 13 naar 26) en Antwerpen (van 18 naar 28) was er wel een duidelijke stijging.

Er is wel een stijging van het aantal ongevallen waarbij de slachtoffers letsels opliepen. Dat waren er in het voorbije semester 1722, een stijging met 3,6%.