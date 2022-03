Nog niet duidelijk waar West-Vlaamse nooddorpen komen

Het is nog altijd niet duidelijk waar de vijf West-Vlaamse nooddorpen voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen zullen komen.

Zo zoeken de 13 gemeenten uit de regio Kortrijk nog altijd een geschikte locatie. Brugge heeft wel al twee grote grasweides op het oog. En de stad maakt ook een tweede leegstaande klooster klaar.

Een textielbedrijf uit Oedelem schenkt 100 dekbedovertrekken, voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een twintigtal kan volgende week terecht in het leegstaande Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat. Eerder werd ook al het Karmelklooster in de Schutterstraat ter beschikking gesteld.

In Mechelen en Antwerpen is de opbouw van containernooddorpen al gestart. Ook in West-Vlaanderen komen er vijf. Brugge houdt als locatie twee braakliggende grasweides achter de hand. Waar die zijn, willen de stad voorlopig niet kwijt.

De criteria waaraan een nooddorp moet voldoen, zijn niet min: er moet plaats zijn voor 250 woonunits met een oppervlakte van ten minste 20 vierkante meter. Ook openbaar vervoer en scholen in de omgeving spelen mee.

In heel Vlaanderen komen er 15 nooddorpen. Deze week nog zou het geld voor opbouw en werking van de nooddorpen vrijgemaakt worden.