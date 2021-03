Nog meer scholen sluiten

Ook gemeenteschool De Notelaar in Beernem gaat nu volledig dicht door coronabesmettingen. Alle leerkrachten zitten in quarantaine. Het is dus onmogelijk om nog onderwijs aan te bieden.

De school had al een klas in quarantaine en een aantal klassen die gesloten waren wegens gebrek aan leerkrachten, maar het virus blijft zich verder verspreiden in de school. Daarom is er gisteren aan alle ouders gevraagd om hun zoon of dochter van school te komen halen.

Op maandag 29 maart komt een mobiel testteam van UZ Gent om alle leerlingen en het voltallige personeel dat niet in quarantaine is, te testen. Deze testresultaten worden nauw opgevolgd zodat we kunnen garanderen dat de school op een veilige manier opnieuw open kan gaan. De ouders worden via e-mail op de hoogte gebracht van de sluiting en van het testen. De gemeenteschool hoopt op woensdag 31 maart de deuren opnieuw te openen.

