Nog meer prijsstijgingen voor bouwmaterialen op komst

Bij Bouwonderneming Verkest in Wingene zien ze ook eerder een stabilisatie van de prijzen. Goed nieuws voor de consument is dat 40% van de aannemers de prijzen alvast niet zou doorrekenen.

Acht op de tien aannemers verwachten dat cementproducten duurder zullen worden, zegt de sectorfederatie Embuild. Daarvan denkt een derde zelfs aan een stijging van meer dat tien procent. Verder zet drie kwart van de aannemers zich schrap voor een prijsstijging van baksteen. "Niet verwonderlijk", zegt de sectorfederatie. "Gezien de hoge energieprijzen en het feit dat er heel veel energie nodig is om bakstenen en dakpannen te produceren." Om diezelfde reden verwacht twee derde van de bevraagden ook prijsstijgingen voor glas.

Volgens Embuild wentelen bijna alle leveranciers de hoge kosten af op bouwbedrijven, via een clausule in het contract die een prijsherziening toelaat. Op hun beurt doen maar zes op de tien bouwbedrijven hetzelfde bij hun klanten, tegen de aanbeveling van Embuild in. Door niet met prijsherzieningsclausules of dagprijzen te werken.

Ook goede vooruitzichten

Toch zijn er ook goede vooruitzichten. Zo zijn de grootste prijsstijgingen voor hout, staal en non ferrometalen achter de rug. De houtprijzen zijn intussen weer gedaald en zullen volgens de helft van de aannemers stabiliseren. Een op de vijf verwacht dat ze nog verder zullen dalen. Voor staalprijzen verwacht 41 procent een stabilisering en een achtste een verdere daling.

De afgelopen twee jaar speelden de lange levertermijnen de sector parten. Die problemen lijken nu grotendeels opgelost. De helft van de bouwbedrijven moet weer een normale periode wachten op materialen. Voor 35 procent zijn de termijnen nog steeds te lang, maar houdbaar omdat ze zich inmiddels hebben aangepast aan "deze nieuwe realiteit".