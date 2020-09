Nog meer onvrede over naamsverandering sp.a

Volgens het platform gaat voorzitter Connor Rousseau daarbij zeer slordig en ondoordacht te werk. Eerder al liet het Gentse kunstencentrum De Vooruit al zijn ongenoegen blijken. "Het onafhankelijke politiek platform ‘Vooruit’ en alle delegaties distantiëren zich van de bekendmaking van de nieuwe naam ‘sp.a’ naar ‘Vooruit’. Ons burgerplatform benadrukt geen enkele band te hebben met de politieke partij, noch met de heer Connor Rousseau. We benadrukken met klem dat die laatste ook geen partijkaart heeft van het enige echte Vooruit", luidt het in een persmededeling. Het onafhankelijke politiek platform

Juridische stappen niet uitgesloten

‘Vooruit’ ontstond in 2017 en telt 46 delegaties met heel wat gemeenteraadsleden over gans Vlaanderen. Een mooi voorbeeld is de delegatie van Koksijde Vooruit die heel sterk scoorde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met 5 zetels op 25. Het platform staat voor onafhankelijkheid ten aanzien van traditionele politieke culturen en particratie. "Het spreekt voor zich dat politiek platform Vooruit en de lokale delegaties ernstige schade zouden lijden indien sp.a zou doorzetten met de voorgenomen naamswijziging", zegt persverantwoordelijke Elwin Van Herck. "Het verwarringsgevaar is evident en de inspanningen van de voorbije jaren op het vlak van de naamsbekendheid van de beweging en die van de lokale delegaties (zoals bijvoorbeeld Kortrijk Vooruit en Koksijde Vooruit) dreigen volledig te worden uitgehold. Wij begrijpen niet hoe ‘sp.a’ hier zomaar over heen is gestapt en ons zelfs op geen enkel moment heeft geconsulteerd. Momenteel bekijken we alles met onze raadslieden en sluiten we juridische stappen niet uit".

