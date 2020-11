De gewezen sportief directeur van voetbalclub KSV Roeselare moet een maand langer in de gevangenis blijven. Dat heeft de Antwerpse raadkamer gisteren beslist, schrijft Het Nieuwsblad.

De man zit al sinds begin september in de gevangenis en sindsdien zijn er een vijftiental klachten ingediend voor zedenfeiten met jonge voetballers. De 25-jarige Antwerpenaar zou als jeugdtrainer verschillende jongeren een contract bij een grote club hebben beloofd, in ruil voor seksuele gunsten. Bij KSV Roeselare zou de man diverse contracten hebben vervalst, vermoedt het parket van West-Vlaanderen. Er loopt een onderzoek naar oplichting en valsheid in geschrifte.

