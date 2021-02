In woonzorgcentrum Westduin in Westende zijn er nog eens vijf besmettingen met de Zuid-Afrikaanse coronavariant bijgekomen. In totaal zijn er nu 46 mensen besmet.

Wellicht bracht een verpleegster, die ook in woonzorgcentrum Lacourt in Oostende werkte als vrijwilligster, het virus binnen. Gisteren raakte al bekend dat 38 bewoners en 3 medewerkers besmet zijn. Uit nieuwe testen blijkt nu dat er nog vijf mensen positief zijn. Ook in woonzorgcentrum Haerlebout in Middelkerke zijn er 35 besmettingen, dat is er één meer dan gisteren. Daar is er wel geen Zuid-Afrikaanse variant actief.