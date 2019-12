Nog maar eens een recordjaar voor REO Veiling

Dat is bijna 13 procent meer dan vorig jaar. West-Vlaanderen wordt trouwens meer en meer een tomatenprovincie met 57 miljoen ton tegenover zo’n 40 ton vorig jaar. Die tomaten worden voornamelijk in ons land en in Frankrijk afgezet.

Prei

Prei staat nog steeds op nummer twee, maar door de strengere bemestingsnormen staat deze groente onder druk. De veiling pleit dan ook voor meer realiteitszin, want de prei blijft een belangrijk exportproduct. De bemesting wordt gezien als bron voor de nitraatvervuiling. Iets wat de Reo-veiling met klem ontkent. "Ik stel vast dat prei er voor zorgt dat de bodem bedekt is in de winter, dat prei stikstof uit de grond opneemt en er geen uitspoeling is. Ik heb de indruk dat men niet goed weet wat prei betekent voor de bodem, het milieu en de regio", zegt Paul Demyttenaere van de veiling. Hij vraagt dan ook overleg om de bemestingsnormen terug te schroeven. Hoe dan ook zet de omschakeling zich door met een grotere groei van vruchtgroenten onder glas. Ook aardbeien, champignons en witloof zitten in de top vijf met de hoogste omzet.