Nog maar eens debat over verbinding Ieper-Veurne

Op de gemeenteraad in Ieper vanavond wordt er nog maar eens gedebatteerd over de verbinding Ieper-Veurne. Jordy Sabels van Groen stelt zich vragen bij het initiatief van burgemeester Emmily Talpe om het tracé nog maar eens te laten onderzoeken.

De zaak sleept al 60 jaar aan maar twee jaar geleden was er consensus om de N8 te verbeteren en een ring aan te leggen rond Brielen. Groen vreest dat de vraag van de burgemeester de werken alleen maar zal vertragen.

Jordy Sabels: “Ik vind het jammer want uiteindelijk was het dossier onderhandeld. Die doortrekking van de A19 weer op tafel leggen, sommige mensen willen dat en zij zeker. Maar dat zal vertragend werken. Er zijn al weinig budgetten waarom zou men het dan nog doen?” Twee jaar geleden is een participatietraject afgerond waar Voka en Open VLD zich wel niet in konden vinden.

Emmily Talpe vraagt nu bijkomend onderzoek naar een alternatief tracé. ”Eén van de mogelijkheden is om een complexe projectprocedure op te starten. Dit bestaat nog maar recent om op een versnelde manier grote intergemeentelijke infrastructuurprojecten aan te pakken. Het moet de alternatieven onderzoeken en zorgt voor een breed draagvlak.”

Donderdag stellen drie West-Vlaamse parlementsleden van de meerderheid vragen over de verbinding tussen Ieper en Veurne aan Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

