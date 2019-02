Vandaag neemt de bewolking snel toe vanuit het westen, gevolgd door wat winterse neerslag in de vorm van natte of smeltende sneeuw. Die zal snel overgaan in regen. Het blijft vandaag nog koud: we halen maar 3 à 4 graden. In combinatie met een flinke zuidwestelijke tot zuidelijke wind, voelt dat ook erg guur aan.