Nog heel wat scholen zoeken leerkrachten, nog honderden vacatures

Eind juli waren er nog 327 vacatures voor leerkrachten in onze provincie. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een grote stijging. Toen waren er 'maar' 255. Vooral in het secundair onderwijs zijn er tekorten. En wellicht zijn dat er nu nog veel meer, klinkt het bij VDAB, want niet alle vacatures worden bij hen aangemeld.

Bij Scholengroep Sint-Rembert voorlopig voldoende leerkrachten

Bij Scholengroep Sint-Rembert in Torhout hebben ze er alles aan gedaan om voldoende leerkrachten te vinden voor een vlotte start op 1 september. Dat is ook zo goed als volledig gelukt. Maar dan mag er niemand meer uit vallen.

Ann Stael, directeur: "De opdrachten voor het volledige schooljaar raken goed ingevuld. We zijn er ook zeer vroeg mee begonnen dit schooljaar. Maar voor langdurige vervangingen, als iemand zou uitvallen voor een ingreep, een zwangerschapsverlof, dan houden we toch wel ons hart vast. We zijn toch wel een beetje aan het vissen in een vijver die bijna leeg is. Dus we snoepen een beetje dezelfde mensen van elkaar af."

Voor vervangingen van twee weken wordt hier zelfs geen moeite meer gedaan om leerkrachten te vinden, dan wordt de puzzel met ander personeel gelegd. Aan goesting om er in te vliegen ontbreekt het de leerkrachten van Sint-Rembert alvast niet.