Nog groot tekort aan sociale huurwoningen in provincie

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in West-Vlaanderen en de inhaalbeweging komt in veel gemeenten slechts traag op gang.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Maxim Veys (sp.a) uit Kortrijk heeft kunnen opvragen. Gemeenten krijgen 15 jaar de tijd om hun zogenaamde sociale doelstelling te halen. Dat betekent dat ze tegen 2024 een x-aantal sociale huurwoningen moeten bijbouwen. Elf West-Vlaamse gemeenten zitten niet op schema. Ichtegem is één van de slechte leerlingen van de klas. De gemeente moet tegen 2024 91 sociale woningen bijbouwen. Begin dit jaar zijn er daar amper vijf van gerealiseerd. Toch maakt Ichtegem zich sterk dat ze dit objectief zullen halen. Op een site aan de Akkerbeek komen er in een eerste fase al meer dan 50 woningen bij tegen 2023. In totaal staan er op lange termijn 90 huurwoningen en 50 koopwoningen gepland. De inhaalbeweging lijkt eindelijk ingezet. "Wij hebben drie huisvestingsmaatschappijen op ons grondgebied", zegt schepen van sociale zaken Willy Hosten. "Dat is niet altijd makkelijk. We moeten hen als schepencollege soms stimuleren. En zelf hebben we niet zo veel patrimonium. We gaan nu wel kijken welke oude woningen we kunnen slopen of vernieuwen zodat er nog sociale woningen kunnen bijkomen".

Lange wachtlijsten

Momenteel is er nog een groot tekort aan sociale woningen in onze provincie. De wachtlijsten dikken aan. Maxim Veys: "Voor iedere sociale woning die we hebben in West-Vlaanderen is er iemand aan het wachten. Eigenlijk moet het aantal sociale woningen verdubbelen. Dat vragen we niet, maar dat is op lange termijn wel het doel. Vlaanderen moet strenger zijn voor de gemeenten. Als gemeenten hun doelstelling niet halen, worden ze niet gestraft".