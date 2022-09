Nog geen WK-dorpen buiten, alleen binnen

De grote buitengekte tijdens WK-wedstrijden van de Rode Duivels krijgen we straks allicht niet: dat is in november. In Kortrijk zijn er geen plannen voor zo'n WK-dorp, het zal economisch niet interessant zijn, klinkt het. Ook in Brugge is het afwachten of er zo'n buitendorp komt. "Men moet er rekening mee houden dat wij niet zoveel pleinen ter beschikking hebben," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Op het Zand gaat de kerstloop door, er is ook markt op zaterdag: men is verplicht om tussen alle wedstrijden alles op te ruimen om dan weer op te bouwen."

Indoor wel WK-dorpen

Binnen zijn er wel initiatieven: Waregem Expo krijgt een voetbaldorp voor 5.000 fans met gratis toegang. "Het is niet interessant om bij regen of koud weer duizenden mensen buiten te zetten," zegt Chris Baert van Waregem Expo (foto). (lees verder onder de foto)

In Oostende zijn 2.500 fans tegen betaling welkom op de Wellingtonrenbaan. "We hebben sowieso vaste kosten om alles georganiseerd te krijgen," zegt Olivier Orlans. "Voor die vijf euro die de mensen betalen krijgen ze ook een show met DJ’s achteraf. Met die vijf euro weten we wie er binnen is en hebben we een zicht op de kaartenverkoop, als we dat niet doen kan er 6.000 man voor de deur staan. Om er dan nog 4.000 te weigeren: dat is ook geen optie."

De eerste wedstrijd van België is op 23 november tegen Canada.