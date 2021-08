Nog geen toeloop in Dranouter, weekend wordt drukker

Vandaag is de eerste Zomersessie XL gestart op de festivalweide in Dranouter.

Zoals bekend gaat het om een lightversie van het festival met maximaal 5.000 bezoekers per festivaldag. Vandaag was het nog geen overrompeling aan de ingang, maar de donderdag is traditioneel de kalmste dag van de vier. Maar wie er is, geniet met volle teugen.

De festivalgangers moeten zich aan een aantal coronamaatregelen houden. Ze moeten in hun bubbel blijven, afstand houden en een mondmasker dragen als ze rondlopen. Vandaag staan ook nog Sam De Nef, Naima Joris, Eefje De Visser en Hooverphonic op het programma.

Voor morgen zijn er nog altijd tickets beschikbaar. Zaterdag is uitverkocht en voor zondag zijn er maar enkele plaatsen meer vrij. Het Zesde Metaal sluit zondagavond het festival af.