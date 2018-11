Nog geen brandstoffentekort

Voor de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars (Brafco) is het "volledig voorbarig" om te spreken over een risico op een brandstoffentekort in België.

Voor Total België, dat vandaag geconfronteerd is met drie geblokkeerde depots (in Feluy, Wandre en Wierde) is de "toestand op dit ogenblik niet alarmerend, maar kan hij dat wel worden", zo liet Total-woordvoerder Pascal de Crem zondagavond verstaan.

"Zelfs als de depots in Wallonië geblokkeerd worden door de acties van de gele hesjes, dan hebben we andere alternatieven die ons in staat stellen om stocks te mobiliseren in een aantal stations in enkele uren tijd", aldus Olivier Neirynck, technisch directeur van Brafco. "Temeer daar de beweging helemaal niet wordt gevolgd in Vlaanderen en in Brussel."

"Als er een tankstation de komende uren zonder product zou vallen, dan zal het in enkele uren tijd herbevoorraad worden", zegt Neirynck.

Als er tankstations zondag gesloten zijn, dan is het omdat enkele uitbaters zich uit solidariteit hebben aangesloten met de beweging, aldus Brafco. De actie van degele hesjes werd zondag in Feluy voortgezet, net als in Wandre nabij Luik.

"Kan alarmerend worden"

Total België noemde de toestand zondagavond "op dit ogenblik niet alarmerend, maar hij kan dat worden", zei woordvoerder Pascal de Crem aan Belga. "We volgen de toestand uur na uur op om te bepalen wat de gevolgen van de blokkades zijn en wat er nog volgt. We blijven waakzaam", aldus de Crem.

"De toestand is niet alarmerend (...), maar kan evolueren in functie van wat de consument morgenvroeg kan ontdekken", verwijzend naar zij die tijdens het weekend de tank niet moesten vullen. "Ons doel blijft onze leveringen aan onze klanten en de burgers te verzekeren", besloot hij.