"Nog geen beslissing in Ventilusproject"

Vlaams minister van leefmilieu en energie Zuhal Demir heeft nog geen beslissing genomen in verband met het Ventilusproject, waarbij elektriciteit van de windmolens op zee aan land wordt gebracht.

Langs het traject waar de hoogspanningskabels zullen komen, is er in de gemeenten heel wat onrust en protest. Recent leek beslist dat veel leidingen bovengronds zouden lopen en alles definitief beslist was. Jeremie Vaneeckout van Groen en Bart Dochy van CD&V wilden duidelijkheid van minister Demir.

Het departement omgeving liet uitschijnen dat alles beslist was, maar dat blijkt dus niet het geval.

De minister wil nu haar tijd nemen en ook in overleg gaan met de betrokken burgemeesters en actiecomités. Pas na de resultaten van de studies en het overleg , stapt de minister naar de Vlaamse regering met haar beslissing.

Bekijk meer