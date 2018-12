Vandaag vinden er in Brugge nog zeven eedafleggingen van burgemeesters plaats, met zeven bekende gezichten dan nog. Onder meer de burgemeesters van Damme en Torhout leggen de eed af bij gouverneur Decaluwé.

Joachim Coens begint voor de eerste keer aan een ambtstermijn van zes jaar in Damme nadat hij Dirk Bisschop in 2014 na een tragisch ongeval is opgevolgd.

Kristof Audenaert is wel nieuw, al legde hij in 2016 al eens de eed af als waarnemend burgemeester van Torhout toen Norbert De Cuyper met pensioen ging. De 35-jarige Audenaert haalde ongeveer 1.000 voorkeurstemmen meer dan partijgenoot en lijsttrekker Hilde Crevits (CD&V), die dus een stapje opzij zet. Zij wordt gemeenteraadsvoorzitter.