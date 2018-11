Amélie Crabbe geeft haar mandaat door aan Nathalie Depuydt, partijgenoot bij Open Vld. Crabbe is hoofdverpleegkundige in WZC De Oever. Maar je mag als schepen niet werken bij een dienst van de gemeente. Ze was van plan om op zoek te gaan naar een andere job, maar keerde op haar stappen terug. In Staden heeft Open Vld van burgemeester Francesco Vanderjeugd de volgende zes jaar de absolute meerderheid.

Lees ook: