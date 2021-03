Nog een maand onzekerheid voor festivals

De onzekerheid bij de Belgische festivals blijft toenemen. Dat is ook in West-Vlaanderen het geval bij de organisatoren van festival Dranouter, traditioneel in de openingsweek van augustus.

Vlaams minister-president Jan Jambon wil de resultaten van een testevent midden april afwachten vooraleer een beslissing te nemen. Al een maand later dan origineel gepland. Voor organisator Bavo Vanden Broeck valt die onzekerheid zwaar: "Er komt de laatste tijd telkens wisselende informatie, waardoor het heel moeilijk is om een en ander in te schatten."

Geen mini-concerten meer

Het concept van de afgelopen zomer is voor de mensen van familiefestival Dranouter niet meer haalbaar. Toen organiseerden ze diverse concerten voor 200 man. "Dat was leuk voor ons, want zo bleven we bezig en hadden we iets om handen. Maar het was niet rendabel." aldus Bavo.

Dranouter plant sowieso wel iets tijdens het festivalweekend. Wat dat wordt, is momenteel nog onduidelijk. In het slechtste geval worden dat concerten via livestream, in het beste geval een groot en volwaardig festival. Ondertussen maken ze in Dranouter een theoretische oefening, zodat ze voorbereid zijn op alles, eens het licht op groen staat. Maar het festival concreet voorbereiden zit er voorlopig nog niet in.