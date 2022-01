In Kortrijk gaat een tweede middelbare school volledig dicht omdat de coronabesmettingen nog nooit zo hoog waren. Het gaat om de Rhizo school Lyceum Onze Lieve Vrouw Van Vlaanderen. Meer dan een kwart van de leerlingen is er besmet.

Het Lyceum telt meer dan 600 leerlingen en dit weekend kreeg de directie het ene na het andere mailtje over leerlingen die positief testen. Het gaat intussen om meer dan 150 leerlingen. Daar bovenop zitten ook nog heel wat leerlingen in quarantaine. De school schakelt volledig over op afstandsonderwijs en dat tot en met maandag. Volgens de directie is er ook een grote testmoeheid bij ouders en leerlingen.

