Nog een aanhouding in cannabiszaak Veurne

Aan de Hongaarse grens is een Bulgaarse vrouw van 62 opgepakt. Zij zou verantwoordelijk zijn voor het recruteren en uitsturen van knippers en plukkers voor de recent ontdekte cannabisplantages in Veurne en Boussu.

Speurders van de Politiezone Spoorkin (Alveringem-Veurne-Lo-Reninge) en de Federale Gerechtelijke politie hielden midden april een inval in een loods in Veurne. Daar troffen ze een professionele cannabisplantage aan met zo’n 700 planten. Simultaan werd ook een actie gehouden in het Waalse Boussu. Daar werden negen verdachten opgepakt. Ook daar werden ongeveer 700 planten aangetroffen.

De onderzoekrechter besliste toen om de huurder van de loods, een man van 1968, aan te houden. Ook verschillende bewakers en plukkers van Boussu werden aangehouden. Het gaat voornamelijk om mensen van de Roemeense nationaliteit. Nu is dus ook de persoon die de ‘arbeiders’ ronselde, opgepakt.

