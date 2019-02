"Nog betere zorg voor kersverse mama's"

Vanaf 1 maart starten 17 nieuwe verzorgenden en 5 vroedvrouwen in het nieuwe kraamzorgteam in West-Vlaanderen.

Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder bij Solidariteit voor het Gezin: "Het kraamzorgteam zal een antwoord bieden op de verkorte ligduren in de ziekenhuizen. We zijn er sterk van overtuigd dat onze kraamzorgteams hierbij meer kwaliteit zullen bieden zodat de zorg bij de pas bevallen mama én het kind nog beter omkaderd wordt.

Solidariteit voor het Gezin heeft in Vlaanderen en Brussel een jarenlange expertise opgebouwd op het vlak van postnatale begeleiding aan huis door een vroedvrouw en een kraamverzorgende. In 2018 heeft de zorgorganisatie in West-Vlaanderen 583 jonge gezinnen bereikt, goed voor bijna 20.000 uren.

Vanmorgen is het nieuwe team samengekomen in Roeselare.