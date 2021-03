Vandaag is het nog altijd onstuimig weer. Het waait nog steeds erg hard, met felle rukwinden en af en toe een bui, mogelijk zelfs met onweer of hagel. Het wordt 8 tot 9 graden warm.

Vanavond en vannacht krijgen we felle buien met nog altijd kans op een donderslag of wat hagel. Minima rond 5 graden bij een fors aantrekkende wind.

Morgen is het vooral in de ochtend nog regenachtig en erg winderig. In de namiddag wordt het rustiger en overheersen de droge perioden met brede opklaringen, bij maxima tot 9 graden. Ook zondag wordt een wisselvallige dag met nog altijd redelijk wat wind, al neemt die wel langzaam verder in kracht af. Er is ook nog altijd kans op wat regen. We halen ook dan 8 à 9 graden.

Begin volgende week houdt de wisselvalligheid nog even aan. Later in de week wordt het rustiger en droger, en koelt het ook wat af.

BEKIJK OOK

