Het spoorverkeer ondervindt nog altijd hinder van het treinongeval van gisteren in Deerlijk. Een trein botste toen tegen een vrachtwagen die op de sporen was blijven staan.

De hinder kan nog de hele dag duren, zegt een woordvoerder van Infrabel, want de schade aan het spoor is groot. Op de lijn Kortrijk-Oudenaarde moet alle treinverkeer over één spoor. Dat kan leiden tot vertragingen maar ook tot afgeschafte treinen. De herstellingwerken kunnen nog tot morgen duren.