Nog altijd geen stikstofakkoord

De meerderheid, waar ook West-Vlamingen Hilde Crevits en Wilfried Vandaele het woord namen, sloot de rangen en wil absoluut deze week wel nog landen. Wilfried Vandaele, Fractieleider N-VA: "Alle elementen liggen nu uiteindelijk op tafel. En nu is er enkel nog een dosis staatsmanschap nodig om het akkoord uit te voeren. En op die manier een ramp voor onze samenleving te voorkomen. Een ramp zou zijn dat er geen vergunningen meer kunnen zijn. Niet alleen voor de landbouw maar ook voor de industrie."

Bjorn Rzoska, Fractieleider Groen: "Het resultaat is dat we zitten met een Vlaamse regering die er niet in slaagt om haar kerntaken te volbrengen. Problemen worden doorgeschoven naar later.

Crevits: er zijn inderdaad nog knelpunten, maar geef ons een kans

Oppositie en meerderheid, er is een verschil in toon. Veel knelpunten zijn al weg, klinkt het. Maar er blijven er nog twee, voor CD&V. De landbouw mag niet strenger getroffen worden dan de industrie. En als verschillende landbouwbedrijven bij een natuurgebied liggen, maar één ervan stopt. dan moet de uitstootmarge van dat bedrijf naar de anderen gaan. Hilde Crevits, Minister van Welzijn (CD&V): "We hebben een aantal knelpunten opgelost. En er zijn er inderdaad nog een paar. Maar ik vraag alstublieft om ons de kans te geven om het werk dat we nu dag en nacht doen, om dat werk te kunnen verderzetten de komende dagen. Dat is een engagement dat ik ook neem namens mijn partij. Met collega Brouns, met onze hele fractie zullen wij alles op alles zetten om dit dossier tot een goed einde te brengen."

