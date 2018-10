Voor grote vrachtschepen is er nog steeds een diepgangbeperking op het kanaal Gent-Oostende, in de buurt van de keersluis in Beernem en op de Leie in de buurt van de sluis in Sint-Baafs-Vijve. Voorlopig gaat het over diepgangbeperkingen tot 10 centimeter.

Zo'n beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar mogen varen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en het beschadigt ook de betrouwbaarheid van de binnenvaart.