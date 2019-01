Nog 13 procent van onze huizen niet aangesloten op riolering

Nog steeds een aanzienlijk deel van de huishoudens loost z'n afvalwater in een gracht of beek. De zogeheten "rioleringsgraad" in Vlaanderen ligt nu op 87 procent.

En dat betekent dat nog altijd één op de acht huizen geen riolering heeft. Bij de meeste daarvan komt het afvalwater ongezuiverd in een gracht of beek terecht.

De landelijke regio's scoren logischerwijze lager dan de verstedelijkte gebieden. In Lo-Reninge bijvoorbeeld is maar de helft van de huizen aangesloten op de riolering. In Oostende (99 procent) komt de inhoud van het toilet en de gootsteen zo goed als niet meer in de beek terecht.

Tegen 2027 eist Europa dat de Vlaamse beken en rivieren zuiver zijn.

West-Vlaams overzicht