NMBS zet minder treinen in naar kust

Na verschillende incidenten en grote drukte aan de kust, afgelopen weekend, is een consensus gevonden tussen de kustburgemeesters met een treinstation, de waarnemend gouverneur, de NMBS en de kabinetten van de ministers van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit. Opvallend daarbij is dat de NMBS zich dan toch engageert om het zomeraanbod van het treinverkeer voor volgend weekend te beperken.

Maximaal aantal reizigers per kuststation

Voor elke kustgemeente werd een maximaal aantal treinreizigers bepaald op maat van het kuststation. Zo mogen er naar Oostende maximaal 10.000 treinreizigers per dag reizen. Voor Blankenberge zijn dat er 6.000, voor Knokke-Heist 2.000, voor Zeebrugge 4.000 en voor De Panne 2.000.

Ook wordt de bezettingsgraad per trein verlaagd tot 80 procent. Als dat maximum wordt bereikt zal het stop en go-systeem worden toegepast. Daarbij zullen er geen bijkomende reizigers meer kunnen opstappen op een volle trein. De NMBS zal zelf instaan bij het bewaken van die maximumcapaciteit en zal in stations reizigers begeleiden. Wel zal de politie versterkt aanwezig zijn in alle grote stations. Securail zal versterkt aanwezig zijn op de treinen en in de stations en zal tijdig melding maken van potentiële amokmakers aan de politiediensten. "Bij het minste incident zal er kordaat opgetreden worden", klinkt het.

De Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA) is opgelucht dat er een regeling is getroffen. "Ik ben blij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We zijn tot een goed en doordacht plan gekomen dat op tijd klaar is voor het komende weekend. We hopen dat mensen snappen dat in grote massa naar de kust komen in tijden van corona geen goed plan is."

Vanaf vrijdag zal het aangepaste treinaanbod te bekijken zijn via de NMBS- routeplanner en SoMe. Maandag wordt het nieuwe aanbod geëvalueerd en dinsdag zal worden beslist of de regeling ook voor de volgende weekends van toepassing blijft. Alle betrokken overheden ontraden verder de bevolking om massaal naar de kust te komen.