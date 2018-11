NMBS vervangt betonblokken door paaltjes aan station

Ze zal er ook voor zorgen dat er tussen de paaltjes één meter dertig ruimte is, voor slechtzienden of mensen met een andere beperking. De betonblokken kwamen er na terreurdreiging in ons land. Kamerlid Annick Lambrecht uit Brugge had bevoegd minister Bellot al eens bevraagd omdat de blokken op het pad stonden van een blindengeleidentraject. De NMBS vervangt nu aan twintig stations betonblokken door paaltjes, met de nodige aandacht voor mensen met een beperking. Het station van Brugge is één van de eerste die de paaltjes krijgt, begin januari.