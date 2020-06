NMBS plaatst link naar druktebarometer Kust

De gouverneur maar ook de gemeente gemeente Knokke-Heist zijn ongerust omdat de NMBS nog geen duidelijk protocol zou hebben voor hoe het treinverkeer deze zomer richting kust zal worden georganiseerd. De gouverneur roept de NMBS daarom op om snel met een duidelijk plan te komen.

Maandagmiddag bleek dat verschillende kustgemeenten zich zorgen maken over de drukte door toeristen die met de trein naar de kust zullen komen deze zomer. Burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens verweet daarbij de NMBS dat ze geen plan klaar hebben om alles veilig in goede banen te leiden. "De ongecontroleerde toevloed van bezoekers uit de grootsteden in België en Noord-Frankrijk gebeurde soms met de wagen, maar vooral per trein. Zo importeert de NMBS Covid naar de kust. Toch treuzelt de NMBS met een protocol", zei Lippens.

Ondertussen liet de NMBS dus weten dat er op de website een link zal komen naar de druktebarometer van Westtoer. Daarop kunnen mensen zien of het in een kustgemeente te druk is en kunnen ze dus hun uitstap uitstellen of verplaatsen. Als blijkt dat de kust te vol zou zijn, kan de NMBS tot drie dagen op voorhand extra treinen naar de kust schrappen.

"Lippens heeft een punt"

"Dat is al een begin maar we staan aan de vooravond van de zomervakantie. Het is hoogtijd dat de NMBS een tandje bijsteekt en zich organiseert met een goed plan", vertelt Decaluwé. Volgens de gouverneur zou het een goede zaak zijn dat toeristen al in het binnenland te horen zouden krijgen dat de kust 'vol' zit. "Het kan niet de bedoeling zijn dat de treinen boordevol rijden naar kustgemeenten die al vol zitten. Dan zullen lokale korpschefs hun gemeente moeten afsluiten."

Volgens de gouverneur heeft de burgemeester van Knokke-Heist een punt. "Er moet zo snel mogelijk een plan komen, ook voor op de treinen zelf want rechtstaan op een overvolle trein lijkt me niet veilig. Volksgezondheid gaat voor op het commerciële", aldus Decaluwé.